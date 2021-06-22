SpaceX хоче покрити весь світ супутниковим інтернетом Starlink у вересні

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SpaceX Ілона Маска планує забезпечити світове покриття супутникового інтернету Starlink близько вересня цьогоріч, проте доступним він стане лише згодом.

Про це повідомляє Reuters.

Як зауважила президентка компанії SpaceX Ґвен Шотвел, хоч стабільне покриття у всьому світі буде забезпечене у вересні цьогоріч, опісля компанія повинна буде отримати усі необхідні регуляторні дозволи.

"Ми успішно підготували 1800 супутників, і щойно всі ці супутники сягнуть своєї робочої орбіти, ми матимемо стале глобальне покриття, відтак це має відбутися близько вересня", – сказала вона.

Після виведення на орбіту компанія повинна буде отримати дозволи для надання послуг телекомунікації у кожній країні. Загалом SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповування з 12 тисяч супутників вартістю близько 10 млрд доларів.

Наразі бета-версією Starlink можуть скористатися в 11 країнах.

Нагадуємо:

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні наступного року, технологія доступна до передзамовлення.

Економічна правда