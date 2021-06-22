Шмигаль: До Реєстру індустріальних парків уже включили 49 парків

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Станом на сьогодні до Реєстру індустріальних парків вже включено 49 парків.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу "Інвестиційний клімат в постпандемічній Україні" 22 червня.

"У напрямку розвитку інвестиційної інфраструктури реалізується закон "Про індустріальні парки". Станом на сьогодні до Реєстру індустріальних парків вже включено 49 парків", - скзаав він.

Реалізація реформ, за його словами, перш за все сприяє просуванню України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, і водночас має безпосередній зв'язок із покращенням інвестиційного клімату в Україні.

Також Шмигаль нагадав, що 10 лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні". Документ передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 млн євро.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки", що передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій в індустріальні парки.

З 2013 року до Реєстру індустріальних парків включено 47 парків.

Найбільше парків зареєтровано у 2014 та у 2017 роках.

У регіональному розрізі найбільше індустріальних парків на Київщині (9) і на Львівщині (7).

Економічна правда