Аналітики розповіли, чому з початку місяця зросли ціни на електроенергію

Однією з причин підвищення цін на електроенергію на Операторі ринку є підвищення максимальних граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні Об’єднаної енергосистеми України.

Про це ЕП повідомили учасники ринку.

"Оскільки споживання в червні збільшилося порівнюючи з днями тижня травня, що пояснюється підвищенням температури, то, можливо, НАЕК "Енергоатом" був виведений для недопущення зниження середньозваженої ціни на РДН (ринок на добу вперед - ред.).

Продаж нічних годин в більшій мірі припадав саме на НАЕК "Енергоатом". Тим паче, що 22 година є "граничною", коли генерація з відновлювальних джерел суттєво зменшується", - заявляють аналітики.

"НАЕК "Енергоатом" збільшив продажі на Українській енергетичній біржі з періодом постачання на червень на 100 Мвт порівняно з травнем на 22-23 годину (на 3,3% порівняно з травнем), але зважаючи на те, що обсяг генерації НАЕК "Енергоатом" у червні знизився, у компанії могло не вистачити вільного обсягу (з врахуванням технічних несправностей) для виставлення достатнього обсягу ресурсу на РДН.

Ймовірно, що це обсяг для врегулювання небалансів ПУПів (постачальників універсальних послуг - ред.), який виник в результаті значного зниження споживання цього дня. Оскільки при прогнозі закупівлі на наступний місяць ПУПи беруть показники за попередній місяць, не враховуючи дні тижня.

Також ПАТ "Центренерго" на 20.06. та 21.06. мав по 1340 Мвт.год нереалізованої електричної енергії, що найймовірніше була виставлена на РДН", - додають учасники ринку.

"Виробіток з альтернативних джерел енергії збільшився на 6,4% порівняно з 19.06, але виробіток з ГЕС зменшився на 4,3 %", - заявив співрозмовник.

Ще однією з причин підвищення цін на Операторі ринку вони назвали підвищення максимальних граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку електричної енергії в торговій зоні Об’єднаної енергосистеми України, на "денні" години (07:00-23:00) – до 2655,99 грн/МВт.г (+29,7%)., на "нічні" години (23:00-07:00) - до 1243,71 грн/МВт.г.(+1,2%). Нові прайс-кепи почали діяти з 18 червня.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

Ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" 21 червня зростала до 1569 грн за МВт*год. Це на 20% більше, ніж у першій половині червня і на 70% більше, ніж середня ціна за травень.

Економічна правда