"Укрзалізниця" продала металобрухту на 1,2 мільярда

З початку 2021 року "Укрзалізниця" провела в системі Prozorro.Продажі 43 аукціони з продажу брухту чорних і кольорових металів і згенерувала 1 млрд 185 млн грн додаткових доходів для компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами в.о. голови правління УЗ Івана Юрика, під час зазначених онлайн-аукціонів УЗ реалізувала брухт чорних металів на суму понад 1,03 млрд грн, брухт кольорових металів та сплавів - на 151, 6 млн грн.

"Днями успішно пройшли 12 аукціонів із продажу брухту кольорових металів. Як і планували, продали майже 2 тис тонн сировини на 151,6 млн грн. Приріст вартості на торгах відносно початкової склав 6,65 млн грн", - сказав Юрик.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що "Укрзалізниця" планує найближчим часом реалізувати майже 2 тис тонн брухту кольорових металів і сплавів та отримати від його продажу близько 145 млн грн додаткових доходів.

Економічна правда