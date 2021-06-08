УЗ виставила на аукціон 2 тонни металобрухту зі стартовою ціною в 145 мільйонів

"Укрзалізниця" планує найближчим часом реалізувати майже 2 тис тонн брухту кольорових металів і сплавів та отримати від його продажу близько 145 млн грн додаткових доходів.

Відповідні 14 аукціонів оголосили 7 червня в електронній системі Prozorro.Продажі, передає прес-служба компанії.

"Ми продовжуємо генерувати додатковий дохід для компанії через продаж металобрухту. Оголосили аукціони на майже 2 тис тонн брухту кольорових металів, від реалізації якого розраховуємо отримати щонайменше 145 млн грн", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

За його словами, Укрзалізниця має намір реалізувати металобрухт за максимально вигідною ціною, забезпечивши прозорі та конкурентні умови продажу. Загальна початкова ціна продажу брухту - 144,9 млн грн.

"Відповідно до оголошень про проведення аукціонів, розміщених в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, всього планується реалізувати 1993,85 тонни брухту кольорових металів, серед яких алюміній, бронза, брухт складний, вольфрам, латунь, олово, свинець, цинк та мідь.

Прийом цінових пропозицій від учасників аукціонів здійснюється до 16 червня, а проведення аукціонів заплановано на 17 червня", - йдеться у повідомленні.

Загалом це вже другий аукціон з продажу брухту кольорових металів, оголошений компанією.

За результатами попередніх аукціонів, які відбулись в грудні 2020 року, УЗ реалізувала 1035 тонн брухту кольорових металів на суму 29 млн грн, за початкової вартості 25,6 млн грн.

Економічна правда