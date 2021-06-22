Доступних кредитів "5-7-9%" видали на 49 мільярдів 

Від початку роботи програми доступного кредитування під 5,7 та 9% банки видали позик на 49 мільярдів гривень, найбільше – у якості антикризових кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, Міністерства економіки.

Так, усього банки видали 18637 кредитів. З загальної суми у 29 млрд грн, у якості рефінансу видано позик на 19,1 млрд грн, антикризових кредитів – 23,7 млрд грн, на інвестиційні цілі – 6,2 млрд грн.

За тиждень уповноважені банки видали 496 кредитів на суму 1,5 млрд грн. З них понад 1 млрд грн – антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%, 352 млн грн – рефінанс.

За даними Мінекономіки, найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (48%), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (16%).

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33 банками.

Нагадуємо:

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 18 141 кредит на загальну суму 47,5 млрд грн.

Економічна правда