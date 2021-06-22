У "Дії" восени можуть з’явитися кабінети пацієнта

У Міністерстві охорони здоров’я працюють над запуском кабінетів пацієнта на базі порталу "Дія", орієнтовна дата – осінь цьогоріч.

Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко під час пресконференції на форумі "Україна 30. Здорова Україна", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо створити кабінет пацієнта на порталі, який буде доступний кожному, у кого є смартфони. Зокрема, ми говоримо про "Дію". Це дасть змогу проводити скринінгові програми, чітко відстежувати, хто проходить програми, які лікарі їх пропонують", – сказав він.

Скринінгові програми передбачають щорічний медогляд сімейним лікарем для людей старше 55 років і рекомендації щодо деяких скринінгових процедур. Також хочуть створити додаткові стимули для лікарів і тих, хто проходить щорічні медобстеження. Йдеться про "пропозиції в спортзалах, басейнах, інші мотиваційні пакети".

Цьогоріч такі мотиваційні стимули запускають щодо профілактики інфекційних захворювань. "Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня впроваджуватиметься доплата сімейним лікарям", - повідомив міністр.

Нагадуємо:

Мінцифра разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом та ФССУ запустили електронні лікарняні - із червня по серпень діятиме перехідна модель, з 1 вересня цього року всі медзаклади мають формувати їх в електронному вигляді.