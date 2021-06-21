Долар різко подорожчав після засідання ФРС

Долар помітно подорожчав після засідання Федеральної резервної системи США, яка дала сигнал про майбутнє посилення політики.

Про це свідчать дані Investing.com.

Індекс долара, що відображає курс до шести ключових світових валют, показав зростання майже на 2 процентних пункти за три дні – рекордний з обвалу ринків в березні 2020 року.

Курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187 долара за євро, оновлюючи мінімуми за два місяці.

Британський фунт втратив 0,3% до американської валюти і торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.

"Долар, швидше за все, буде сильнішим валют-аналогів за підсумками року за рахунок більш високих ставок і темпів зростання економіки", – каже Андреас Стено Ларсен, стратег Nordea. Він прогнозує зниження євро до 1,15 долара в другій половині року.

У серпні ФРС, ймовірно, дасть чіткий сигнал про плани згорнути кількісне пом'якшення, вважають в ING.

Для сировинних і високоприбуткових валют, таких як бразильський реал, чилійський песо і українська гривня, наслідки посилення в США згладять інші центробанки, які продовжують "друкувати гроші". Це, зокрема, Європейський центральний банк і Банк Японії.

"У міру того, як Федерзерв рухається до нормалізації політики, євро та ієна ймовірно займуть місце валют фондування для операцій сarry-trade", – пише ING.

Нагадуємо:

16 червня Федеральна резервна система США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком.

Разом з тим всі 18 членів комітету прогнозують базову процентну ставку в 2021 році на рівні 0-0,25% та її підвищення в 2023 році.

За оцінками регулятора, до 2022 року включно ставка в середньому становитиме 0,1%, в 2023 році – 0,6%. У довгостроковій перспективі ФРС США очікує ставку в районі 2,5% річних.

Економічна правда