Аналітики про заяву голови наглядової ради Нафтогазу: незрозуміло, чи це її власна думка, чи позиція наглядової ради

Аналітики заявили, що наразі незрозуміло, чи відображає заява голови наглядової ради Клер Споттісвуд щодо відсторонення голови правління Нафтогазу її власну думку, чи позицію наглядової ради як органу управління.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

"Наразі відсутня інформація, яка би підтверджувала, що інші члени наглядової ради підтримують цю заяву. Також наразі немає новин щодо проведення позачергового засідання наглядової ради, про яке згадала Споттісвуд, або будь-яких рішень наглядової ради з цього приводу", - йдеться у публікації.

Також аналітики зазначили, що її заява суперечить офіційній позиції компанії, яку викладено на веб-сайті "Нафтогазу".

Згідно з Кодексом етики "Нафтогазу", співробітники компанії "уникають будь-яких заяв або висловлювань, що можуть бути сприйняті як офіційна позиція Компанії та вплинути на її репутацію". За виконанням положень Кодексу етики стежить наглядова рада "Нафтогазу".

"Якщо заява Споттісвуд таки не відображає позицію наглядової ради як органу управління компанії або суперечить офіційній позиції компанії, тоді Комітет наглядової ради з питань етики має вжити заходів для надання оцінки такій поведінці", - зазначили аналітики SOE Weekly.

Нагадуємо:

Як ми повідомляли раніше, нещодавнє повторне призначення наглядової ради "Нафтогазу", ймовірно, суперечить чинному законодавству та може створити ризики для "Нафтогазу".

Зокрема, з юридичної точки зору, 19 травня Кабмін, ймовірно, не мав підстав обирати кандидатів в члени наглядової ради "Нафтогазу" для їх подальшого призначення, оскільки звільнення від призначення членів правління "Нафтогазу" без конкурсного відбору набуло чинності лише 22 травня.