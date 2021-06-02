Зеленський вніс в Раду законопроєкт про олігархів
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт зареєстрований під №5599 і визначений президентом, як невідкладний.
Текст документа на сайті парламенту наразі відсутній.
Нагадуємо:
15 квітня президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в законопроєкті буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
Апарат Ради національної безпеки та оборони вважає, що до олігархів можна зарахувати 13 осіб.
Видання "Дзеркало тижня" опублікувало деталі акту.
Економічна правда
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