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Зеленський вніс в Раду законопроєкт про олігархів

Середа, 2 червня 2021, 19:10
 
фото дмитра ларіна

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт зареєстрований під №5599 і визначений президентом, як невідкладний.

Текст документа на сайті парламенту наразі відсутній.

Нагадуємо:

15 квітня президент Володимир Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в законопроєкті буде 7 критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Апарат Ради національної безпеки та оборони вважає, що до олігархів можна зарахувати 13 осіб.

Видання "Дзеркало тижня" опублікувало деталі акту.

Економічна правда

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Зеленський олігархія Ахметов Коломойський Верховна рада

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