Рада прийняла у першому читанні податковий законопроєкт "Дія City"

Верховна Рада на засіданні 2 червня прийняла у першому читанні законопроєкт №5376, який регулює податкові умови спеціального правового режиму Дія City.

За це рішення проголосував 281 нардеп, передає прес-служба Дія City.

"Проєкт закону №5376 спрямований на надання податкових стимулів ІТ-індустрії. Головною його метою є формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законопроєкт запроваджує спеціальний режим оподаткування компаній-резидентів Дія City та доходів їх працівників, в тому числі гіг-спеціалістів.

Документ, зокрема, надає компаніям-резидентам Дія Сity можливість вибирати між сплатою податку на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

Документ також звільняє від оподаткування дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше ніж раз на 2 роки.

Крім цього, нульова ставка податку діятиме на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City, за умови, якщо вона володіла нею більше 1 року.

"Проєкт закону також запроваджує податкову знижку для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City. Розмір знижки залежатиме від суми угоди.

Запровадження зазначених норм дозволить ІТ-компаніям активніше залучати інвестиції для масштабування та розвитку. У них також з’явиться додатковий стимул реінвестувати у розвиток бізнесу", - додали в прес-службі.

Проєкт закону також встановлює спеціальні ставки податків для працівників ІТ-компаній. Пропонують запровадити податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% (оподатковується зарплата працівників за трудовими договорами, винагорода гіг-працівників за гіг-контрактами, авторська винагорода за створення службового твору та перехід прав на службові твори), ЄСВ - 22% від мінімальної зарплати та 1,5% військовий збір.

Дія City - спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який запроваджує комплекс стимулів щодо її розвитку. Основний законопроєкт про Дія City №4303 прийняли у першому читанні 15 квітня.

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Економічна правда