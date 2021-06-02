Верховний суд скасував штраф АМКУ на "Імперіал Тобакко" в 460 мільйонів

Верховний суд 1 червня скасував рішення попередніх судових інстанцій та зняв обвинувачення з компаній "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" в антиконкурентних узгоджених діях, висунутих АМКУ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з висновком незалежної судової експертизи та інших численних доказів, наданих адвокатами компанії, група компаній "Імперіал Тобакко" в Україні не мала відношення до подій на українському ринку дистрибуції тютюнових виробів, в результаті яких на ринку залишився один дистриб’ютор, і вища судова інстанція підтвердила відсутність будь-яких порушень антимонопольного законодавства в діях компанії.

Звинувачення АМКУ у змові та накладення штрафу на компанії у розмірі 460 мільйонів гривень є неправомірними", - заявили в "Імперіал Тобако".

"Наша компанія завжди діяла цілковито прозоро та винятково порядно, виступаючи за справедливу та чесну конкуренцію, дотримуючись усіх антимонопольних законів не лише в українському законодавстві, а й принципів захисту економічної конкуренції, закладених у законодавстві ЄС", - заявив гендиректор "Імперіал Тобако Юкрейн" Растіслав Чернак.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

20 липня 2020 року Господарський суд міста Києва, куди компанії групи "Імперіал Тобако" звернулися з позовом проти АМКУ, відхилив претензії компаній і виніс рішення на користь АМКУ.

21 липня 2020 року "Імперіал Тобако" сплатила 460 мільйонів гривень, щоб запобігти нарахуванню додаткової пені.

2 лютого 2021 року Північний апеляційний господарський суд, куди компанії звернулися з апеляційної скаргою на рішення Господарського суду Києва, відмовив у її задоволенні.

Компанія не визнала своєї провини і звернулася до Верховного Суду.

Економічна правда