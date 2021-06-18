Понад 60% державних і комунальних підприємств не звітують про використані кошти

Понад 60% державних і комунальних підприємств не звітують про публічні фінанси на офіційному порталі Міністерства фінансів spending.gov.ua.

Відповідно до даних статистики, в Україні станом на 2021 рік налічується 14 245 комунальних підприємств та 3 702 державних підприємства, з них на платформі Е-data звітують лише 35% (4972) КП та 39% (1435) ДП.

Відповідно до ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів" державні та комунальні підприємства зобов’язані зареєструватися на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів і звітувати про використані кошти компаній.

Так, державні та комунальні підприємства раз на рік мають оприлюднювати на порталі інформацію про договори вище 1 млн грн, на які витрачені кошти від господарської діяльності, а також звіт про обсяг платежів у розрізі товарів робіт та послуг.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також Міністерство цифрової трансформації не оприлюднюють інформацію про використання коштів платників податків.

Економічна правда