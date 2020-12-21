Три міністерства не звітують про використання коштів платників податків

Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а також Міністерство цифрової трансформації не оприлюднюють інформацію про використання коштів платників податків.

Про це йдеться у звіті державної установи "Відкритих публічних фінансів" за 2020 рік.

У бюджеті фінансування новостворених Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості передбачено 9,4 млрд грн та 25 млрд грн відповідно. При цьому перше використало вже 5,9 млрд грн.

Ці два відомства не зареєстровані на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів spending.gov.ua. На відміну від Міністерства цифрової трансформації, яке використало вже 200,5 млн грн з передбачених на цей рік 284,5 млн грн. Проте про жодну операцію не відзвітувалось.

Оприлюднення інформації про договори, їх виконання та фінансові звіти вимагається та регулюється законом "Про відкритість використання публічних коштів".

Економічна правда