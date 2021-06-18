УЗ призначила "Інтерсіті" з Києва до Одеси
П'ятниця, 18 червня 2021, 15:30
"Укрзалізниця" з 26 червня призначає денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса, зокрема, із зупинками у Вінниці, Жмеринці.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Telegram.
Подробиці обіцяють надати згодом.
Нагадаємо:
Укрзалізниця призначила додаткові потяги за морським напрямком з Житомира до Одеси через Вінницю.
АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного і Азовського морів.
Економічна правда
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