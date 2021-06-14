Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Житомира до Одеси

Понеділок, 14 червня 2021, 16:49
 

Укрзалізниця призначила додаткові потяги за морським напрямком з Житомира до Одеси через Вінницю.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Додатковий нічний швидкий поїзд № 132/131 Одеса — Житомир курсуватиме через Вінницю з 1 липня через день по непарних числах.

З Житомира він рушатиме о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 02:12, а в Одесу, — о 09:29. За зворотним напрямком з Одеси вирушатиме о 12:27, до Вінниці прибуватиме о 19:25, і на кінцевій, у Житомирі, поїзд буде о 22:10. 

Передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інших. 

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного і Азовського морів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрзалізниця другий місяць поспіль отримала прибуток 14 червня 2021, 11:53
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до західних регіонів 11 червня 2021, 15:50
УЗ збільшує кількість веловагонів у Карпатах 11 червня 2021, 14:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!