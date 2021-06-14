Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Житомира до Одеси
Укрзалізниця призначила додаткові потяги за морським напрямком з Житомира до Одеси через Вінницю.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Додатковий нічний швидкий поїзд № 132/131 Одеса — Житомир курсуватиме через Вінницю з 1 липня через день по непарних числах.
З Житомира він рушатиме о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 02:12, а в Одесу, — о 09:29. За зворотним напрямком з Одеси вирушатиме о 12:27, до Вінниці прибуватиме о 19:25, і на кінцевій, у Житомирі, поїзд буде о 22:10.
Передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інших.
Нагадуємо:
АТ "Укрзалізниця" на червень призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Чорного і Азовського морів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua