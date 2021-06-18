Зеленський інвестував в ОВДП майже 2,8 мільйона

Президент Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,774 млн грн.

Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, опубліковане у держреєстрі декларацій.

Відповідно до повідомлення, Зеленський 3 червня придбав 100 штук держоблігацій через ОТП Банк.

Номінальна вартість одного цінного паперу на дату набуття власності становила 27 345 грн.

Відповідно до іншого повідомлення, 3 червня Зеленський отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 млн гривень.

Нагадаємо:

Доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини у 2020 році склали майже 23 мільйони гривень.

У липні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже у 2019 році не задекларував зміни у майновому стані.

Зокрема, у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.

Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.

Економічна правда