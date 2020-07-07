Зеленський не задекларував дохід від ОВДП

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства".

Деталі: Зокрема, у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.

Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.

Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.