НБУ посилює нагляд за захистом прав споживачів на небанківському ринку
Національний банк визначив порядок нагляду за дотриманням на ринку небанківських фінпослуг законодавства про захист прав споживачів та про рекламу.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
З цією метою було затверджено відповідне положення. Прозорий механізм нагляду дозволить забезпечити розкриття небанківськими фінустановами достовірної інформації про послуги. Так, клієнти зможуть ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, а також бути захищеними від шахрайства та зловживань.
Нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінпослуг та законодавства про рекламу в сфері фінансових послуг здійснюватиме підрозділ Національного банку – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.
Управління здійснюватиме безвиїзний нагляд та у складі інспекційної перевірки.
НБУ аналізуватиме звернення споживачів, вебсайти, договори про надання фінпослуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача. Також співпрацюватиме з іншими органами в межах компетенції, контролюватиме усунення порушень.
У випадках виявлення порушень законодавства або ознак здійснення ризикової діяльності НБУ може накладати адміністративні стягнення на посадових осіб або штрафні санкції в окремих випадках.
Нагадуємо:
Нацбанк затвердив порядок нагляду за банками щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Економічна правда
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