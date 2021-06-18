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НБУ посилює нагляд за захистом прав споживачів на небанківському ринку

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:44
 

Національний банк визначив порядок нагляду за дотриманням на ринку небанківських фінпослуг законодавства про захист прав споживачів та про рекламу. 

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З цією метою було затверджено відповідне положення. Прозорий механізм нагляду дозволить забезпечити розкриття небанківськими фінустановами достовірної інформації про послуги. Так, клієнти зможуть ухвалювати більш зважені рішення та оцінювати усі ризики, а також бути захищеними від шахрайства та зловживань. 

Нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінпослуг та законодавства про рекламу в сфері фінансових послуг здійснюватиме підрозділ Національного банку – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Управління здійснюватиме безвиїзний нагляд та у складі інспекційної перевірки.

НБУ аналізуватиме звернення споживачів, вебсайти, договори про надання фінпослуг щодо наявності умов, які обмежують або порушують права споживача. Також співпрацюватиме з іншими органами в межах компетенції, контролюватиме усунення порушень.

У випадках виявлення порушень законодавства або ознак здійснення ризикової діяльності НБУ може накладати адміністративні стягнення на посадових осіб або штрафні санкції в окремих випадках.

Нагадуємо:

Нацбанк затвердив порядок нагляду за банками щодо дотримання ними законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Економічна правда

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