ПриватБанк перерахував до держбюджету перший транш дивідендів за 2020 рік

ПриватБанк перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 мільярдів.

Про це повідомляється на сайті держбанку.

Повідомляється, що чистий прибуток банку за підсумками 2020 року склав 24,3 мільярда.

Нагадуємо:

30 квітня Кабмін встановив норматив відрахування 80% чистого прибутку Приватбанку, це 19,4 млрд грн.

Мінекономіки запропонував нормативи дивідендів для держпідприємств. Для більшості держпідприємств пропонувалося встановити норматив на рівні 50%. Для чотирьох підприємств банків проект постанови встановлює індивідуальні нормативи дивідендів. У тому числі для ПриватБанку - 80%. ПриватБанк мав виплатити 20,24 млрд дивідендів, що становить приблизно 91% від усіх дивідендів, які держава планує отримати відповідно до проекту Постанови (22,3 млрд грн).





