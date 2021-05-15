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ПриватБанк перерахував до держбюджету перший транш дивідендів за 2020 рік

Субота, 15 травня 2021, 13:00
 

ПриватБанк перерахував до державного бюджету перший транш дивідендів у розмірі 10 мільярдів. 

Про це повідомляється на сайті держбанку. 

Повідомляється, що чистий прибуток банку за підсумками 2020 року склав 24,3 мільярда. 

Нагадуємо: 

30 квітня Кабмін встановив норматив відрахування 80% чистого прибутку Приватбанку, це 19,4 млрд грн. 

Мінекономіки запропонував нормативи дивідендів для держпідприємств. Для більшості держпідприємств пропонувалося встановити норматив на рівні 50%. Для чотирьох підприємств банків проект постанови встановлює індивідуальні нормативи дивідендів. У тому числі для ПриватБанку - 80%. ПриватБанк мав виплатити 20,24 млрд дивідендів, що становить приблизно 91% від усіх дивідендів, які держава планує отримати відповідно до проекту Постанови (22,3 млрд грн).



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Приватбанк

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