Державний Укргазбанк отримає 25 мільйонів євро кредиту від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надає державному Укргазбанку кредит сумою 25 млн євро (близько 819 млн грн) на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.

Кошти спрямують на кредити місцевим компаніям для модернізації технологічних процесів та обладнання, а також упровадження належних підходів у сфері охорони праці та здоров’я.

Не менше за 70% кредиту буде спрямовано на фінансування інвестицій у "зелені" технології.

Крім того, позичальники, які успішно реалізують відповідні інвестпроєкти, зможуть отримати гранти у вигляді кешбеку розміром до 15% від суми кредиту. Також, технічну та консультативну допомогу, які фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business.

Нагадуємо:

"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Економічна правда