Державний Укргазбанк отримає 25 мільйонів євро кредиту від ЄБРР
Європейський банк реконструкції та розвитку надає державному Укргазбанку кредит сумою 25 млн євро (близько 819 млн грн) на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба Укргазбанку.
Кошти спрямують на кредити місцевим компаніям для модернізації технологічних процесів та обладнання, а також упровадження належних підходів у сфері охорони праці та здоров’я.
Не менше за 70% кредиту буде спрямовано на фінансування інвестицій у "зелені" технології.
Крім того, позичальники, які успішно реалізують відповідні інвестпроєкти, зможуть отримати гранти у вигляді кешбеку розміром до 15% від суми кредиту. Також, технічну та консультативну допомогу, які фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business.
Нагадуємо:
"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.
Економічна правда
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