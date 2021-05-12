НАБУ оголосило у розшук фігурантку справи щодо розтрати 8 мільярдів Приватбанку

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Олену Бичихіну, екскерівницю департаменту фінансового менеджменту Приватбанку – її підозрюють у розтраті 8,2 мільярда гривень Приватбанку.

Про це повідомила пресслужба Бюро.

"НАБУ розшукує екскерівника одного з департаментів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд грн "ПриватБанку", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

У березні підозри за фактом розтрати 8,2 млрд грн Приватбанку отримали ще три топпосадовці фінустанови. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Незабаром ВАКС за цим епізодом призначив колишній заступниці голові правління Приватбанку Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше пояснювала обставини епізоду розтрати 8,2 млрд грн коштів банку.

За її словами, коли топпосадовці зрозуміли, що невдовзі втратять контроль над коштами банку напередодні націоналізації, вони "прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку". Відтак, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з Приватбанком фірму Claresholm Marketing LTD.

Сама Олена Бичихіна разом із Олександром Дубілетом раніше отримали підозри за іншим епізодом справи, а саме розтрати 136 млн грн коштів банку.

Економічна правда