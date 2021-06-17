Корбан заявив, що судитиметься зі співвласником мережі Цитрус – позови на мільярд гривень

БІзнесмен Геннадій Корбан, що у березні цьогоріч став власником 50% акцій групи компаній "Цитрус", подав до суду до партнера-співвласника мережі Григорія Топала та підконтрольних йому юросіб – сума позовів перевищує 1 млрд грн.

Про це Корбан розповів у своєму Facebook.

За його словами, з моменту набуття своєї частки було достатньо часу проаналізувати та виконати аудит діяльності компанії.

Результати показали, що компанія могла ухилятися від сплати податків шляхом "багаторічного "сірого" розмитнення товарів", незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів та передачі оборотних товарів безкоштовно фірмам-сателітам.

"Наразі мої юристи вже подали понад чотири судові позови на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компаніх "Цитрус" Григорія Топала та групи юридичних осіб, які він контролює", – написав Корбан.

Нагадуємо:

У березні стало відомо, що бізнесмен і політик Геннадій Корбан став власником 50% акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ", якій належать торгові марки і логотипи мережі магазинів техніки та електроніки "Цитрус".

Згодом СЕО мережі "Цитрус" Вадим Лисюк заявив, що факту продажу акцій компанії "ЗТ-ІНВЕСТ" Геннадієві Корбану не було, співзасновник "Цитрусу" звернувся до суду.

Крім бізнесу, Корбан був присутній у політиці. Після призначення олігарха Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014 році Корбан був його заступником.

З ім'ям Корбана також пов'язано скандальне будівництво житлового комплексу в Протасовому Яру в Києві.

Економічна правда