Міненерго хоче зробити аукціони з продажу електроенергії обов’язковими

У Міністерстві енергетики розробляють законопроєкт, яким усіх учасників ринку електроенергії зобов’яжуть вийти на електронні торги на біржу – це убезпечить виробників від викривлень ціни.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго з посланням на блоку першого заступника міністра Юрія Власенка.

Він зауважує, що на ринку електроенергії відбуваються систематичні "викривлення". Тобто, ціна електроенергії почасти нижча за її собівартість. Відтак виробники недоотримують кошти і може виникнути загроза проходженню опалювального сезону.

"Перша і найближча небезпека – це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання.

Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним "випадковим" збігом обставин, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили", – зазначив Власенко.

За його словами, єдиний стратегічний вихід із кризової ситуації – це розвиток ринку за європейськими правилами. Тобто, вихід всіх учасників ринку на електронні торги на біржах.

"Зараз Міненерго готує законопроєкт, покликаний закріпити принцип обов’язковості електронних аукціонів. Зміни передбачатимуть, що всі учасники ринку електричної енергії, незалежно від форми власності, здійснюють продаж електричної енергії на енергетичних біржах за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів", – пояснив заступник міністра.

Економічна правда