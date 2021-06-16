У 2021 році на боротьбу з коронавірусом Україна використала 19 мільярдів

За 5 місяців 2021 року видатки на боротьбу з COVID-19 становили 19,5 млрд грн, найбільше – на програму медичних гарантій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Із загальної суми у 19,5 млрд грн найбільше спрямовано на оплату медзакладам за послуги зі стаціонарної медичної допомоги та вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій.

Також на 6,7 млрд грн в Україні закупили вакцини від COVID-19. На заходи соціальної підтримки з бюджету пішов 1,6 млрд грн.

Загалом у 2021 році на боротьбу з коронавірусом передбачено понад 33 млрд грн. Найбільше, 15,4 млрд грн, спрямують на програми медичних гарантій за стаціонарну медичну допомогу та на оплату послуг медичних закладів з вакцинації.

Крім того, на 10,5 млрд грн з державного бюджету буде закуплено 38 млн доз вакцин. Також очікується отримання в рамках механізму COVAX близько 8 млн доз вакцин.

Станом на кінець травня 2021 року укладено договори на поставку 32 млн доз вакцин за рахунок коштів державного бюджету: 2 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca; 10 млн доз вакцин виробництва Novavax, 20 млн доз вакцин виробництва Pfizer.

Міністерству соціальної політики спрямовано 3,8 млрд грн на виплати одноразової матеріальної допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Нагадуємо:

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда