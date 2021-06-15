МВФ проаналізує закон про податкову амністію на ризики відмивання коштів

Йоста Люнгман

Експерти Міжнародного валютного фонду аналізують ухвалений закон про податкову амністію на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Будь-який законопроєкт про податкову амністію повинен містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію", – сказав Люнгман.

"Законом також повинні бути введені надійні процедури ретельної перевірки з метою недопущення зловживань публічними діячами, їх родичами і тісно пов'язаними особами", – додав він.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.