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МВФ проаналізує закон про податкову амністію на ризики відмивання коштів

Вівторок, 15 червня 2021, 19:40
 
Йоста Люнгман

Експерти Міжнародного валютного фонду аналізують ухвалений закон про податкову амністію на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Будь-який законопроєкт про податкову амністію повинен містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію", – сказав Люнгман.

"Законом також повинні бути введені надійні процедури ретельної перевірки з метою недопущення зловживань публічними діячами, їх родичами і тісно пов'язаними особами", – додав він.

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Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

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податки МВФ закон

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