Рада ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини на 215 мільйонів євро

Верховна Рада на засіданні 15 червня ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини про фінансове співробітництво, в рамках якої Україна зможе отримати 214,6 млн євро кредитних коштів на реалізацію інвестпроєктів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Ратифікована угода має рамковий характер та забезпечить прискорення процедури укладення за рішенням уряду України окремих угод з Кредитною установою для відбудови (KfW).

Ратифікація цієї Угоди створить правові підстави для можливості залучення Урядом України від KfW пільгового кредитного фінансування на загальну суму до 214,55 млн євро та грантового фінансування обсягом до 38,9 млн євро.

Угодою визначено узагальнений перелік інвестиційних проектів у сфері енергетики, інфраструктури, підприємництва тощо. Йдеться про проєкти, попередні домовленості щодо яких було досягнуто під час Українсько-Німецьких міжурядових перемовин.

Також визначені гранти для супроводу інвестпроектів та окремі гранти на фінансування проєктів у сфері освіти та місцевого самоврядування.

Термін для залучення кредитних ресурсів становить 30 років, зокрема пільговий період у 10 років. Відсоткова ставка становить 2 % річних, комісія за зобов’язання – 0,25% річних.

Нагадуємо:

Україна та Німеччина підписали угоду, яка передбачає надання Україні до 214,6 млн євро кредитних коштів, які спрямують на реалізацію інвестиційних проєктів, у тому числі для підтримки муніципалітетів.

Економічна правда