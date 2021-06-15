МВС отримало 160 мільйонів від штрафів за перевищення швидкості

За січень-травень 2021 року до держбюджету надійшло 126,159 млн грн плати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Загалом за рік роботи МВС отримало 160 млн грн.

Про це свідчать дані Мінфіну, які ЕП отримала у відповідь на запит.

Зокрема, за січень цього року надійшло 17,4 млн грн, за лютий - 16,099 млн грн, за березень - 27,9 млн грн, за квітень - 35,8 млн грн, за травень (станом на 28 травня) - 28,9 млн грн.

Зазначимо, що за період з 1 червня 2020 року і до кінця 2020 року до держбюджету надійшло 192,8 млн грн плати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Таким чином, за рік автофіксації порушень ПДР до бюджету надійшло 319 млн грн.

При цьому, кошти, які сплачують порушники ПДР, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну.

Нагадаємо:

З 1 червня 2020 року МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

За перший місяць від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху було сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн.

Економічна правда