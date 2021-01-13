Пів року автофіксації порушень ПДР: до бюджету надійшло 190 мільйонів

За період з 1 червня 2020 року і до кінця 2020 року до держбюджету надійшло 192,8 млн грн плати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Раніше повідомлялось, що за перший місяць від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху було сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн.

Нагадаємо:

З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.

Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.

Економічна правда