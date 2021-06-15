Данілов каже, що ухвалення закону про деолігархізацію прискорить рух України до членства в НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що деолігархізація є ключовим елементом на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Про це він сказав на конференції на тему "Протидія впливу олігархів" у рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", передає апарат РНБО.

За словами Данілова, "після набуття Україною незалежності олігархічні групи, які сформувалися у державі, дедалі більше впливали на економіку, використовували все потужніші інструменти для розширення свого впливу на політикум", і зараз "ці речі не дають можливості нашій країні розвиватися".

"Коли ми читаємо Конституцію - у нас є прагнення стати повноправним членом НАТО.

Але якщо залишатиметься олігархічна економіка та корупційна складова, як її невід’ємний елемент, ми ніколи не увійдемо в НАТО", - підкреслив він.

"Боротьба з олігархами - це фундаментальна річ, адже вступ до НАТО - це одна із важливих запорук нашої незалежності", - додав Данілов.

Він вважає, що ухвалення внесеного Зеленським закону про деолігархізацію прискорить рух України до Європи та членства в НАТО.

"У мене велике бажання, щоб депутати відповідально поставилися до цього закону. За депутатським корпусом - наступний крок на шляху боротьби з цією хворобою", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи деолігархізацію, пообіцяв "рівні, прозорі і єдині правила для всієї України", а також покритикував попередників за те, що "щороку росла тільки кількість борців з олігархами і кількість самих олігархів".

На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Економічна правда