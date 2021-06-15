УЗ уже в червні передасть в оренду перші приміщення вокзалів – Юрик

"Укрзалізниця" вже в червні передасть в оренду перші приміщення вокзалів, також компанія планує передати в концесію 11 вокзалів, але процес передачі може розтягнутися від року до 3 років.

Про це на прес-конференції заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, процес концесії є довгостроковим проєктом співпраці зі стратегічними інвесторами і вимагає ретельної підготовки.

"Оренда площ на вокзалі не заперечує концесію. Тому, що концесія буде вимагати додаткового часу, щоб її підготувати. Наші очікування - це, щонайменше, рік, реалістично це два, а може навіть три роки", - зазначив Юрик.

За його словами, в договорах на оренду вокзальних площ "Укрзалізниця" передбачає право одностороннього розірвання договору в разі, якщо вокзал буде передаватися в довгострокову концесію.

"Ми будемо це робити в координації з орендарями, ніхто нікого не буде виселяти завчасно, не попередивши. Наша мета - залучити інвесторів, надати якісні послуги пасажирам і отримати прибуток для компанії", - сказав керівник компанії.

Він нагадав, що всього планують передати в оренду комерційні площі 24 вокзалів, яка пройде в п'ять етапів. На першому етапі, в червні 2021 року, планується передати в оренду 8,4 тис кв. м на вокзалах "Козятин", "Запоріжжя-1", "Дніпро-Головний", "Хмельницький" і "Суми".

Другий етап, в липні, передбачає передачу в оренду 10,2 тис кв. м на вокзалах "Біла Церква", "Полтава", "Тернопіль", "Рівне", "Фастів", "Вінниця", "ім. Тараса Шевченка", "Чоп", "Ужгород", "Чернівці" та "Коломия" .

Третій етап (початок серпня) - 12,3 тис кв. м вокзалів "Івано-Франківськ", "Одеса-Головна", "Миколаїв" і "Львів".

Четвертий етап (кінець серпня) - 10,7 тис кв. м вокзалів "Жмеринка", "Херсон", "Київ-Пасажирський" і "Харків".

Останній етап почнеться в серпні і має на меті передачу в оренду площ ще на 84 вокзалах.

Юрик зазначив, що процес передачі в оренду буде проходити максимально відкрито через систему "ProZorro.Продажі".

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" починає передачу в довгострокову оренду торговельних площ залізничних вокзалів - упродовж літа компанія через систему "Prozzoro.Продажі" планує передати в оренду понад 41,5 тис кв. м площ 24 вокзалів.