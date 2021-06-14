Обсяги виробництва "Укроборонпрому" зросли на 21% – гендиректор

Обсяги виробництва держконцерну "Укроборонпром"за січень - квітень 2021 року зросли на 21%.

Про це на прес-конференції форуму "Україна-30. Економіка без олігархів" сказав гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв, передає "Укрінформ".

"Ми за 4 місяці отримали зростання на підприємствах Укроборонпрому на 21%. В 2,5 раза більше підписано зовнішньоекономічних контрактів, ніж за аналогічний період минулого року", - розповів Гусєв.

За його словами, сума укладених спецекспортерами контрактів за 4 місяці 2021 року становить 280 млн дол.

Також Гусєв висловив сподівання, що найближчими тижнями Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", що стане фундаментом для розвитку державного оборонного комплексу.

Нагадаємо:

Державний концерн "Укроборонпром" завершив 2020 рік з чистим прибутком 2,5 мільярда гривень.