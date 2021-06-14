Закупівлі для потреб антарктичних експедицій і науки хочуть проводити без Prozorro

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує вивести закупівлі деяких товарів, робіт і послуг з-під дії закону "Про публічні закупівлі" для наукових установ та закладів вищої освіти, зокрема це стосується підготовки антарктичних експедицій.

Про це повідомляє ТІ Україна.

Нардепи пропонують дозволити купувати наукові прилади, обладнання, науково-дослідні судна, запасні частини і витратні матеріали до них, реактиви, зразки та усе необхідне для антарктичних експедицій без Prozorro.

При цьому, автори законопроєкту стверджують, що купувати високотехнологічне обладнання для наукових досліджень через аукціони неможливо.

Вони також наполягають, що закупівлі для потреб антарктичних експедицій через Prozorro навпаки призводять до перевитрат бюджетних коштів. Водночас жодних економічних обґрунтувань з конкретними цифрами вони не наводять.

"Вивести закупівлі для забезпечення антарктичних експедицій пропонували ще у 2018 році, однак тоді аналогічний законопроєкт відкликали", - йдеться у повідомленні.

В TI Україна зазначають, що команда проєкту DOZORRO давно стежить за закупівлями Національного антарктичного наукового центру та виявляла непрозорі практики та порушення.

"Наприклад, у 2016 році Центр двічі скасовував закупівлю послуги з підготовки та проведення XXII Української антарктичної експедиції: через відсутність потреби і відхиляючи усіх учасників, щоб укласти угоду на майже 40 млн грн з обраним підрядником. Цікаво, що в результаті науковці поїхали на станцію Академік Вернадський на судні іншої компанії, пропозиція якої на торгах була на 12 млн грн нижче. Тобто ці 12 млн просто переплатили посереднику", - додають в організації.

"Зараз ми бачимо, як закупівлі для антарктичних експедицій на десятки мільйонів гривень відбуваються без конкуренції та не зовсім прозоро. Якщо вивести їх з-під дії закону, усе це потрапить у тінь.

Ми навіть не матимемо можливості бачити, на що будуть витрачатися ці суми щороку", - заявив заступник виконавчого директора з реалізації інноваційних проєктів ТІ Україна Іван Лахтіонов.

В Трансперенсі Інтернешнл Україна підкреслили, що подібний крок відкриє дуже великі корупційні ризики, тому закликають відмовитися від цієї ініціативи.

"Натомість питання щодо виключення з-під дії закону придбання товарів для інших наукових установ потребує додаткового дослідження та детальних обґрунтувань, які відсутні в супровідних документах законопроєкту", - йдеться в позиції організації.

"Якщо ми будемо щомісяця виводити якісь закупівлі з-під дії закону, сам закон перетвориться на перелік винятків. Зараз він гармонізований з європейським законодавством, проте подібні ініціативи загрожують подальшій співпраці України з ЄС", - резюмує Лахтіонов.

ТІ Україна закликає народного депутата Сергія Бабака та інших авторів відкликати законопроєкт 5500, "бо такі зміни містять корупційні ризики та суперечать принципам прозорих і ефективних публічних закупівель".

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 3 червня ухвалила законопроєкт 5309, яким дозволила обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Крім цього, закупівлі до Дня Конституції та Дня Незалежності України цього року дозволили проводити за переговорною процедурою.

Економічна правда