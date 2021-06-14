"Слуги" пропонують заслухати звіт міністра енергетики у Раді в п'ятницю

Фракція "Слуга народу" пропонує заслухати у п'ятницю на годині запитань до уряду у Верховній Раді міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо запрошення Германа Галущенка в п'ятницю зі звітом з питань про підготовку до опалювального сезону, а також по тих поточних питаннях, які з'являються до міністерства зокрема, і про ситуацію з приводу "Енергоатому" і щодо того, що відбувається в "Нафтогазі", що там за обшуки", - сказав він.

За словами Корнієнка, Галущенко вже місяць на посаді, а тому "може поділитися своїм баченням і поточних питань, і стратегічних".

Нагадаємо:

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.