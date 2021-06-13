Шмигаль: фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що фондовий ринок планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, на його думку, це сприятиме його розвитку.
Про це він повідомив на Facebook.
Також, в рамках концепції створення Фондового ринку планується розбудова товарної біржі, де буде відбуватися торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами тощо.
"Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес та держава", - написав він.
Нагадуємо:
В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами.
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