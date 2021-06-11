"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до західних регіонів

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до Рахова, Ковеля та Кам'янця-Подільського.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв'язку зі стрімким підвищенням попиту Укрзалізниця призначила додатковий нічний швидкий фірмовий поїзд № 243/244 Київ - Рахів - Київ. Він курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Також з 17 червня починає курсування нічний швидкий фірмовий поїзд № 139/140 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського - з 18 червня по парних числах", - йдеться у повідомленні.

Також "до подовженого святкового вікенду" Укрзалізниця призначає додатковий поїзд № 202/201 Ковель - Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

"Укрзалізниця продовжує оптимізовувати рейси в рамках обіцяної пасажирам економії 1 млн годин часу на рік. Так, з 11 червня поїзд № 357 "Гуцульщина" Київ - Рахів прискорюється та заощаджуватиме пасажирам 34 хвилини за рейс", - додали в УЗ.

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Економічна правда