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УЗ збільшує кількість веловагонів у Карпатах

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:10
 

"Укрзалізниця", враховуючи початок велосезону в Карпатах, продовжує обладнувати приміські електропотяги спеціальними тримачами для велосипедів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укрзалізниця реагує на пропозиції пасажирів стосовно додаткових сервісів у потягах.

Так, з 12 червня почне курсувати електропоїзд № 7001/7002 сполученням Львів - Мукачево - Львів, у якому можна буде комфортно перевозити велосипеди.

Крім того, з 5 червня вже вийшов на маршрут відремонтований поїзд № 829/830 Львів - Ужгород - Львів, який теж став дружнім до велотуристів", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що перевозити велосипеди у потягах далекого сполучення та швидкісних наразі можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі.

"А капітально відремонтовані приміські поїзди 2021 року облаштовуються велотримачами. Зазвичай це від 8 до 16 місць для велосипедів у головних вагонах", - додали в прес-службі.

Економічна правда

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Укрзалізниця

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