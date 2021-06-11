Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафтопродуктів

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що держава має обмежити роль Ігоря Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На жаль, за попереднього керівництва "Нафтогазу" зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління "Укрнафти", який би не був підконтрольний Коломойському.

Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління "Укрнафти" - дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав він.

За його словами, "головна ідея полягає в тому, що уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафти й нафтових продуктів".

"Уряд зобов’язаний забезпечити, щоб у нас був належний ринок без зловмисного впливу будь-яких олігархів", – зазначив Вітренко.

Нагадаємо:

Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у справі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" (три офшорні компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським), які хотіли стягнути з держави Україна більше 6 млрд доларів та відсотки, нараховані на цю суму.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група "Приват" управляє "Укрнафтою" з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).