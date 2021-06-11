Уряд призначив службове розслідування щодо голови "Енергоатома"

Кабмін розпорядженням від 9 червня призначив службове розслідування щодо в. о. президента "Енергоатома" Петра Котіна, у компанії кажуть, що це формальність для виконання припису Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це йдеться у документі на сайті уряду.

Так, згідно розпорядження №608-р від 9 червня 2021 року, комісія має провести службове розслідування протягом двох місяців.

Розслідування проводиться на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 3 березня 2021 року, зазначають у розпорядженні.

Припис, про який ідеться, НАЗК внесло прем'єру Денису Шмигалю у березні 2021 року для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності "Енергоатому" та скасування наказу підприємства щодо звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми та викривача Олега Поліщука.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в НАЕК повідомили, що зазначене розпорядження Кабміну, по суті, є технічним і процедурним документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАЗК щодо реалізації його приписів.

"Розпорядження ні на що не впливає, оскільки низкою судових рішень, зокрема Шевченківського райсуду Києва від 28 травня та 16 квітня, усі ініційовані НАЗК провадження були закриті раніше з огляду на відсутність складу правопорушення", - роз'яснили в "Енергоатомі".

Нагадуємо:

У жовтні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести службову перевірку т.в.о. президента "Енергоатома" Петра Котіна через вчинення ним корупційного порушення.

Голова НАЗК Олександр Новіков цьогоріч у березні вніс припис прем'єру Денису Шмигалю для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності "Енергоатому" та скасування незаконного наказу підприємства про звільнення викривача Олега Поліщука.