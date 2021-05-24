Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель державного агрокомбінату у Києві

Фонд державного майна звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням відкласти розгляд питання затвердження Детального плану території Мінського масиву до ухвалення з цього приводу рішень судовими та правоохоронними органами.

Про це повідомило джерело Економічної правди.

Детальним планом території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова і західної сторони лісу в Оболонському районі міста Києва пропонується побудувати новий житловий мікрорайон із 19 будинків, висотою до 26 поверхів.

Раніше на цій території знаходились теплиці та господарські споруди державного підприємства "Науково-дослідницький, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця", якому дві ділянки площею 32 га належать на праві постійного користування.

Агрокомбінат "Пуща-Водиця" до вересня 2019 року був підпорядкований Міністерству аграрної політики, а після його ліквідації перейшов до Фонду державного майна.

З 18 лютого посаду генерального директора агрокомбінату займає Юрій Іонанов, який є шкільним другом мера Києва, а також колишнім керівником благодійної організації Klitschko Foundation (Фонд Кличка) і ТОВ "Північна інвестиційна група" (кінцевий бенефіціар — Володимир Кличко).

Офіційний інвестор розробки ДПТ Мінського масиву – ТОВ "Датоліт", афілійована із забудовником ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП" та його бенефіціаркою Владиславою Молчановою, а також, за даними ЕП, з народним депутатом Вадимом Столаром.

Між ТОВ "Датоліт" та агрокомбінатом "Пуща-Водиця" підписано інвестиційний договір, яким передбачено використання земель агрокомбінату для житлового будівництва.

Більш того, аналогічні договори із агрокомбінатом на забудову його земель у Києві підписали ще 7 компаній, афілійованих з цим же забудовником. Одна частина цих земель вже забудована житловими комплексами Варшавський квартал та Ліпінка.

Питання ухвалення ДПТ Мінського масиву вже двічі виносилось на сесію Київради, але не було прийнято. 22 квітня депутати голосували за нього по суті, але для ухвалення не вистачило 4 голосів.

13 травня за пропозицією секретаря Київради Володимира Бондаренко депутати проголосували за зняття ДПТ с розгляду та направлення його на фракції для детального вивчення.

Зазначається, що Фонд держмайна збирається в судовому порядку оскаржувати усі інвестиційні угоди, підписані агрокомбінатом та групою компаній, пов'язаних із ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП".

Економічна правда