Лише третина небанківського ринку є активною – НБУ

За даними Національного банку на фінансовому ринку є близько 1400 фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців, з яких дві третини фактично не працюють.

Про це в НБУ розповіли за підсумками зустрічі з компаніями.

Найбільша частка "сплячих" установ, кажуть у регуляторі, серед фінкомпаній-гарантів та фінкомпаній-лізингодавців. Частка активних компаній становить лише 6% та 2% відповідно.

Також 7% фінкомпаній, ломбардів та лізингодавців не подали звітність за перший квартал 2021 року, що є базовим обов’язком надавачів фінпослуг. Ще 5% компаній подали звітність з порушеннями – не у повному обсязі або з некоректною інформацією. Водночас, додали в НБУ, ще у третьому кварталі 2020 року 15% компаній допустили порушення у звітності.

Національний банк у червні також вперше тимчасово зупинив ліцензії 36 учасникам ринку за неподання звітності за перший квартал. Захід впливу застосований до 19 фінкомпаній, 13 ломбардів та 4 лізингодавців.

Зазначені учасники ринку втратили право укладати нові договори про надання фінпослуг та договори, які збільшують зобов’язання цих компаній.

Зазначається, що 25 установ (19 фінкомпаній та 6 ломбардів ) не дотримувалися нормативу власного капіталу за підсумками першого кварталу 2021 року. Вони потребують докапіталізації на суму 118 млн грн.

Нагадуємо:

У першому кварталі року небанківський сектор залишався високоприбутковим, практично всі сектори зросли в обсягах операцій.

Економічна правда