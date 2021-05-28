Небанківський фінсектор залишається високоприбутковим – НБУ

У першому кварталі року небанківський сектор залишався високоприбутковим, практично всі сектори зросли в обсягах операцій.

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Нацбанку.

Зазначається, що трансформація ринку продовжилась шляхом добровільного виходу з ринку неактивних фінансових компаній. Також очікується оновлення законодавства з регулювання небанківського ринку, що сприятиме підвищенню його прозорості та платоспроможності, належному управлінню ризиками та захисту прав споживачів.

Так, активи страхових компаній зменшилися на 1% проти попереднього кварталу. Прибутковість сегменту страхування життя в I кварталі збереглася, проте показники рентабельності знизилися у річному вимірі через зростання адміністративних витрат.

Коефіцієнти збитковості за квартал у річному вимірі майже не змінилися та становлять 47% для обов’язкових та 41% для добровільних видів страхування.

Крім того, станом на 1 квітня 2021 року 44 страховики-ліцензіати не виконували норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів.

Активи кредитних спілок та їхнє кредитування зростають дуже повільно. Частка непрацюючих кредитів у І кварталі перевищила докарантинний рівень 2020 року на 2 – 4 в. п.

Попри низьку операційну ефективність кредитні спілки отримали прибуток у І кварталі через скорочення відрахувань до резервів кредитних збитків. Також, завдяки зниженню співвідношення операційних витрат до операційних доходів. Зростання останніх зумовлено збільшенням процентного спреду.

За рахунок прибутку власний капітал незначно збільшився, обсяг депозитів залишався майже незмінним. Також, у І кварталі 9 кредитних спілок порушували вимоги до достатності капіталу.

У фінансових компаній активи суттєво знизилися переважно внаслідок виходу з ринку найбільшої за обсягом активів компанії, що працювала з юрособами. Кредити фінкомпаній домогосподарствам зростають три квартали поспіль після скорочення на початку коронакризи.

Факторингові операції скоротилися найбільше через сезонне зниження активності в сегменті купівлі простроченої заборгованості. З цієї ж причини скоротився обсяг операцій фінлізингу, проте прибутки компаній були рекордними за останні три роки.

Обсяг нового кредитування ломбардами у І кварталі зменшився майже на 8% порівняно з попереднім кварталом, проте дещо зріс у річному вимірі. Діяльність ломбардів залишається прибутковою.

Нагадуємо:

Попри коронакризу у 2020 році більшість сегментів небанківського сектору отримали прибутки, а сектору загалом вдалося зрости за підсумками року.

Економічна правда