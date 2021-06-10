Фонд гарантування здав в оренду нерухомість збанкрутілого "Місто Банку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб 8 червня провів перші електронні аукціони в межах пілотного проєкту з передачі в оренду нерухомості банку, що ліквідується, через торгову систему Prozorro.Продажі - передав в оренду нерухоме майно збанкрутілого "Місто Банку" на понад 200 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Зокрема, проведено успішний аукціон з передачі в оренду сучасного котеджного комплексу та земельної ділянки під Києвом у Конча-Заспі, розташованих у селищі Козин, на вул. Престижній, 11. Ціну оренди об’єкту на аукціоні було збільшено вдвічі від попередньої орендної ставки, встановленої банком за користування цією нерухомістю до переходу під управління Фонду гарантування вкладів.

За результатами відкритих торгів вона досягла 161 108,50 грн, що відповідає ринковій вартості оренди такого майна", - йдеться у повідомленні.

"Також успішно завершився аукціон з передачі в оренду двоповерхової офісної будівлі в місті Дніпро на вул. Верхній, 7 загальною площею 562,6 кв. м. Ціну оренди цього об’єкту на аукціоні було збільшено майже на 19% від попередньої ставки, за якою нерухомість передавалася в оренду банком до початку процедури його ліквідації. За результатами відкритих торгів вона досягла 40 507,20 грн", - додали у Фонді.

"Ми вважаємо такі результати дуже вдалими. Проведення аукціонів Фонду гарантування з оренди нерухомості банків у системі ProZorro.Продажі дозволило привернути ще більше уваги до таких об’єктів з боку потенційних орендарів та збільшити конкуренцію між ними, завдяки численним клієнтам і електронним майданчикам, підключеним до системи.

Таким чином, сам ринок визначив справедливу ціну оренди нерухомого майна", - заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Економічна правда