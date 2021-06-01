Кабмін перепризначив членів наглядової ради "Нафтогазу" з імовірним порушенням законодавства – експерт

Нещодавнє призначення членів наглядової ради "Нафтогазу", ймовірно, суперечить чинному законодавству, а також може призвести до виникнення ризиків для "Нафтогазу" в майбутньому.

Про це у коментарі ЕП заявив експерт з корпоративного управління Київської школи економіки Олександр Лисенко.

Лисенко нагадує, що 19 травня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв рішення, яким, зокрема, де-юре призначив - а де-факто перепризначив - членів наглядової ради "Нафтогазу" на новий термін, починаючи з 24 травня 2021 року.

Того ж дня уряд іншим своїм рішенням вніс зміни до постанов Кабміну №№ 142 та 143, які регламентують процес призначення незалежних членів та представників держави до наглядових рад держкомпаній, продовживши до 31 травня термін виключення "Нафтогазу" з-під їх дії.

"Суть даної зміни полягала у тому, щоби (а) уже вкотре дати можливість Кабміну призначити незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" без проведення конкурсу та (б) уникнути необхідності погодження кандидатур представників держави із Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (т. зв. номінаційним комітетом)", - зазначає експерт.

"Однак, як зазначено на сайті Верховної Ради України, зміни до постанов Кабміну №№ 142 та 143 набрали чинності лише 22 травня 2021 року.

У свою чергу, відповідно до постанов Кабміну № 142 та 143 у редакції, яка діяла станом на 19 травня, кандидати в незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" повинні були відбиратися через конкурсний відбір, а кандидатури представників держави повинні були проходити процедуру узгодження номінаційним комітетом, оскільки термін дії відповідних виключень для "Нафтогазу" сплив 30 квітня (а був відновлений лише 22 травня).

Таким чином, з юридичної точки зору, 19 травня Кабмін, ймовірно, ще не мав підстав самостійно формувати перелік членів наглядової ради для їх призначення", - підкреслив Лисенко.

За його словами, існують обґрунтовані підстави вважати, що Кабмін призначив членів наглядової ради "Нафтогазу" із порушенням чинного на той момент законодавства.

"Якщо це дійсно так, то це дає можливість оскаржити в судовому порядку рішення Кабміну від 19 травня в частині призначення членів наглядової ради "Нафтогазу", а відтак - і всіх рішень, які будуть ухвалені такою наглядовою радою", - додав експерт.

За його словами, з метою уникнення негативних наслідків, Кабміну слід ще раз перепризначити членів наглядової ради, яких було обрано рішенням КМУ від 19 травня.

"З точки зору стандартів ОЕСР уряду взагалі раз і назавжди треба відмовитися від практики призначення членів наглядової ради поза конкурсом. Як показує український досвід, це неодмінно призводитиме до негативних наслідків, у т.ч. у випадку призначеної без конкурсу наглядової ради "Нафтогазу".

Зовсім нещодавно ОЕСР опублікувала всебічний огляд корпоративного управління державних підприємств України, у якому зауважила на невідповідність таких виключень, як призначення без конкурсу, стандартам ОЕСР", - резюмував Лисенко.

Докладніше про звіт ОЕСР читайте тут.

Економічна правда