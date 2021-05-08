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Пенсійний фонд відправив 2,4 мільярди на пенсійні виплати

Субота, 8 травня 2021, 14:25
 

Пенсійний фонд України відправив  2,4 мільярди на фінансування травневих пенсій. 

Про це повідомляє фонд на сторінці у Фейсбук. 

"07 травня 2021 року Пенсійний фонд України за затвердженим графіком продовжує фінансування травневих пенсій", – заявляється в повідомленні.

Також повідомляється, що передбачено фінансування травневих пенсій на загальну суму 15,9 млрд грн.

"Пенсії будуть виплачуватися в установленому порядку для кожного пенсіонера", – уточнюється в повідомленні. 

Нагадаємо: Перерахунок з 1 квітня: для кого і наскільки зростуть пенсії.

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пенсії Пенсійний фонд

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