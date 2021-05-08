Україна знизила експорт та імпорт електроенергії

Україна в січні-квітні 2021 року знизила експорт електроенергії в 2,6 рази (на 1 млрд 506,4 млн кВт-год), до 942,5 млн кВт-год, в порівнянні з таким же періодом 2020 року, імпорт - в 1,8 рази (на 757,7 млн кВт-год) – до 946,9 млн кВт-ч, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні вказується, що експорт електроенергії січні-квітні 2021 року знизився:

З "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії в 2,6 рази (на 1,093 млрд кВт-год) - до 679 млн кВт-год.

у напрямку Польщі в 2,3 рази (на 304 млн кВт-год ) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 242,7 млн кВт-год.

у напрямку Молдови скоротився в 6,2 рази (на 109,4 млн кВт-год) - до 20,9 млн кВт- ч.

У напрямку Білорусі і РФ поставки в січні-квітні 2021 і 2020 рр. не здійснювалися.

"У квітні-2021 Українська експорт електроенергії склав 379,9 млн кВт-год, що в 1,6 рази більше, ніж в квітні-2020 (237,9 млн кВт-год)", - заявляється в повідомленні.

Також вказується, що імпорт електроенергії знизився в 1,8 рази (на 757,7 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 946,9 млн кВт-год.

З Білорусі поставлено 511,6 млн кВт-год.

Зі Словаччини - 238,6 млн кВт-год.

З Росії - 101 млн кВт-год.

З Угорщини - 61,1 млн кВт-год.

З Румунії - 34,5 млн кВт-год.

"В рамках технологічних перетоків, пов'язаних з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та харчування тупикових районів, за чотири місяці з РФ імпортовано 19,36 млн кВт-год електроенергії, з Білорусі - 0,43 млн кВт-год", - наголошується в повідомленні.

Аварійні поставки за цей період зі Словаччини склали 0,2 млн кВт-год, з Білорусі - 9,68 млн кВт-год, в Білорусь - 0,08 млн кВт-год.

Нагадуємо: Україна в січні скоротила експорт електроенергії в 13 разів.

Україна в 2020 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,7152 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком – до 4,7541 млрд кВт-год.





