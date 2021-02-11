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Україна в січні скоротила експорт електроенергії в 13 разів

Четвер, 11 лютого 2021, 11:05
 

Україна в січні 2021 року знизила експорт електроенергії в 13,4 рази (на 645,3 мільйона кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 51,9 мільйона кВт-год.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго", передає "Інтерфакс-Україна".

Поставки з "енергоострова Бурштинської ТЕС" у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії скоротилися в 9,7 рази (на 448,9 млн кВт-год) – до 51,9 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі та Молдови минулого місяця не здійснювалися, тоді як в січні минулого року за цими напрямками було експортовано 151,2 млн кВт-год і 45,2 млн кВт-год відповідно.

Експорт української електроенергії в Білорусь і РФ в січні 2021 року і 2020 році також не здійснювався.

Крім того, Україна в січні 2021 року знизила імпорт електроенергії в 2,1 рази (на 292,4 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 268,3 млн кВт-год.

В т.ч. з Білорусі поставлено 180,6 млн кВт-год, Словаччини – 78,3 млн кВт-год, Угорщини – 6,9 млн кВт-год, Румунії – 2,5 млн кВт-год.

Крім того, в рамках технологічних перетоків, пов'язаних з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та постачання тупикових районів, за минулий місяць з РФ імпортовано 6,26 млн кВт-год електроенергії, з Білорусі – 0,01 млн кВт-год.

Аварійні поставки з Білорусі становили 3,13 млн кВт-год, в Білорусь – 0,08 млн кВт-год.

Нагадуємо:

Україна в 2020 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,7152 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком – до 4,7541 млрд кВт-год.

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електроенергія імпорт експорт

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