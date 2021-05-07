Від початку року в Україні зареєстрували понад 120 тисяч вживаних авто – асоціація

У квітні в Україні зареєстрували 38,8 тисяч уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону – таким чином від початку року цифра сягнула 126,5 тисяч одиниць, що вчетверо вище за минулорічні показники.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Така кількість реєстрацій на 11% перевищила показник попереднього місяця, додають в асоціації. Водночас, минулоріч сервісні центри МВС в умовах карантину не реєстрували вживані авто.

Відтак частка вживаних іномарок становила 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем у квітні став Renault Megane, яких зареєстрували 2370 одиниць. Наступним за реєстраціями став Volkswagen Golf, у квітні на українські номери цих автівок перейшли 2015 одиниць.

На третьому місці розташувався Volkswagen Passat з 1986 розмитнених і зареєстрованих авто. Далі – Skoda Octavia, власниками якої стали 1845 українців.

Зачиняє п’ятірку Ford Focus з результатом 1508 авто.

Усього від початку 2021 року українські номери отримали майже 126,5 тисяч вживаних автівок, завезених з інших країн – це вчетверо перевищує реєстрації нових легкових авто за відповідний період.

Нагадуємо:

У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.

З початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 53 тис уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону - це у 4,4 рази більше реалізації нових авто за цей же період.

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Економічна правда