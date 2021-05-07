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Світовий банк схвалив 200 мільйонів доларів кредиту Україні на модернізацію вишів

П'ятниця, 7 травня 2021, 12:15
 

Рада виконавчих директорів МБРР (входить до групи Світового банку) 5 травня схвалила проєкт "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" для надання Україні кредиту на 200 млн дол на заходи щодо підвищення ефективності, якості та прозорості системи вищої освіти.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначені кошти спрямують на закупівлю сучасного обладнання, створення лабораторій для студентів та науковців, проведення ремонтних робіт для підвищення ефективності освітнього простору в університеті.

"Зокрема, на закупівлю сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для підвищення інформатизації в університетах, а також забезпечення високого рівня навчання, в тому числі і дистанційно", - додали у Мінфіні.

"Основними цілями проєкту є підвищення конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці шляхом оновлення підходів до навчання, викладання та наукової діяльності відповідно до викликів сучасності.

Крім того, не менш важливим є повернення вищим навчальним закладам України авторитетності серед студентів, у тому числі на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міносвіти буде здійснювати реалізацію проєкту протягом 5 років.

"Найближчим часом відбудуться заходи щодо підписання відповідної Угоди між Україною та МБРР та формування критеріїв для відбору вищих навчальних закладів, що братимуть участь у проєкті", - уточнили в Мінфіні.

Нагадаємо:

Відбулись переговори щодо проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", який передбачає підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку на 200 млн доларів - кошти планують спрямувати у розвиток сфери вищої освіти в Україні.

Економічна правда

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МБРР Світовий банк кредит освіта Мінфін

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