Україна почала імпорт цукру-сирцю з тростини

В Україну розпочались поставки цукру-сирцю з тростини у межах тарифної квоти обсягом 260 тис тонн, встановленої законом, відповідно до зобов'язань України в СОТ.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

За інформацією Держмитслужби, станом на 5 травня в Україну ввезли 26,2 тис тонн цукру-сирцю, середня вартість 1 тонни на рівні 480 дол.

"Розрахунково, вартість реалізації цукру, виробленого із цукру-сирцю із урахуванням вартості переробки, логістичних витрат та після сплати обов'язкових платежів становитиме близько 22-23 тис грн/тонну.

На сьогодні, в межах тарифної квоти, встановленої законом, видано ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в обсязі 170 тис тонн", - заявили в Мінекономіки.

Всього від початку 2020/2021 МР Україна імпортувала 67 тис тонн білого цукру із середньою вартістю 512 дол за 1 тонну.

Нагадаємо:

Раніше в Мінекономіки заявляли, що роздрібна ціна цукру зафіксувалась на рівні 24,5 грн за кілограм в очікуванні збільшення імпорту.

Економічна правда